Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.