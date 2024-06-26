Engelliler "ÖTV istisnalı araç" hakkının devamını istedi

Bir grup platform üyesi, GMK Bulvarı'ndaki Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu önünde toplandı. Gruptakiler, "Araç özgürlüğümüz, aracıma dokunma" ve "Engelliler insandır, hakları vardır" sloganları attı.



Platform adına konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, son günlerde medyada, engellilerin araçlarına ÖTV istisnasının revize edilmesine yönelik hazırlıklarla ilgili haberler yayımlandığını ifade etti.



ÖTV istisnalı araç hakkının, sosyal devlet anlayışının gereği olarak engellilerin seyahat haklarını kullanması ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlama amacıyla getirildiğini belirten Sarı, mevcut hakların kısıtlanmasının, hakkın kullanımının imkansız hale getirilmesinin ayrımcılık olacağını kaydetti.



Sarı, "Araç takip sistemi geliştirilerek, engelli kişinin yararına kullanılmayan araçların tespitinin yapılması ve kötüye kullanım halinde caydırıcı cezaların getirilmesi mümkündür." dedi.

