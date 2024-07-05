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Engellilerin ÖTV muafiyeti hakkı kalktı mı? Bakan Göktaş ÖTV muafiyeti ile ilgili iddialara açıklık getirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilere sağlanan ÖTV’siz araç alım hakkına ilişkin açıklama yaptı Göktaş, "Engellilere ÖTV muafiyetsiz araç satışı kalkacak mı" sorusunu yanıtladı.

Engellilerin ÖTV muafiyeti hakkı kalktı mı? Bakan Göktaş ÖTV muafiyeti ile ilgili iddialara açıklık getirdi

Kamuoyunda bir süredir gündem olan vergi paketi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Pakette, engellilere sağlanan ’siz araç hakkına ilişkin de maddelerin yer alacağı iddia edilmişti.

Engellilerin ÖTV muafiyeti hakkı kalktı mı? Bakan Göktaş ÖTV muafiyeti ile ilgili iddialara açıklık getirdi - 1

İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaya ilişkin, “Bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açık ancak engellileri mağdur edecek düzenlemeyi hayata geçirmeyiz.” dedi.

Bu konuda engellilerden çok fazla şikayet aldıklarını ifade eden Göktaş; “Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Göktaş, bu uygulamanın suistimal edilmesinin kamuoyunda rahatsızlık yarattığına dikkat çekti.

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