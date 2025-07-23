Enpara devroluyor... IBAN uyarısı verildi

Türkiye'de uzun süredir hizmet veren Enpara.com'un ünvanı Enpara Bank A.Ş. olarak değişiyor. QNB Bank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, devirle ilişkili olarak gerçekleşecek değişiklikleri açıkladı.



Ücretsiz, EFT, FAST ve havale ücretlerinin sonsuza kadar süreceğine değinen Enpara.com kredi kartının da ömür boyu aidatsız olmaya devam edeceğini açıkladı.



IBAN'LAR DEĞİŞECEK



Enpara.com hesabı olanlar için en önemli değişiklik IBAN'larda gerçekleşecek. Bankanın Eylül-Ekim 2025 tarihinde Enpara Bank'a devrolmasıyla birlikte IBAN numaraları yasal zorunluluk kapsamında değişecek.



Bu sebeple, devir sonrasında yeni IBAN’ların para gönderimi yapacak kişilere hızlıca paylaşılması gerekecek.



Yeni IBAN yerine eski IBAN'lara gelecek olan EFT veya SWIFT'ler de talimat verilmesi halinde 90 gün boyunca Enpara Bank'taki yeni IBAN numarasına ücretsiz olarak yönlendirilecek.



Aksi halde eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT'ler göndericiye geri dönecek.



Enpara.com IBAN konusuna ilişkin bildirimlerin yapılmaya devam edileceğini açıkladı.