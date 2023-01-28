EPDK, 2023 gaz tüketim tahminini açıkladı: 56 milyar metreküp

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı.



EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.



EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı.

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