EPDK Başkanı Yılmaz: Yalıda oturanın elektriğini neden devlet sübvanse etsin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Elektrik faturalarında yeni döneme ilişkin konuşan Yılmaz, "Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor." ifadelerini kullandı.



Enerji Hukuku Kongresi’nde Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmamasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

"ELEKTRİĞE ZAM YAPILMADI"



Yılmaz, "Elektriğe zam yapılmadı, fazla tüketenler maliyeti ödeyecek. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor ” dedi.



"BİR GECEDE DÜZENLEME YAPMADIK"



Depolamalı GES başvuruları hakkında bir gecede düzenleme yapmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, bütün piyasa oyuncularının fikirlerinin alındığını dile getirdi.