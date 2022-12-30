EPDK Başkanı'ndan "Doğalgaz indiriminde İGDAŞ payından kesinti yapıldı" iddiasına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul'da yapılan doğalgaz indiriminin İGDAŞ payından kesinti yapılarak gerçekleştirildiği iddialarına yanıt verdi.



Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bizim İGDAŞ’ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir. Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı." diye konuştu. EPDK kararlarının hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine açık olduğunun da altını çizen Yılmaz, "Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim." dedi. Aldıkları kararın arkasında olduklarını söyleyen Yılmaz, tarife belirleme sürecinde çalışma arkadaşlarına "İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim" dediğini de aktardı.