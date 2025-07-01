EPDK duyurdu: Doğalgaza yüzde 24,6 zam geldi

EPDK, doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğalgazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.



Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.