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EPDK elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırıldı.

EPDK elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

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