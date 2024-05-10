EPDK, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu belge, kurum ve kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanıyor.



ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre anlayışı için büyük önem taşıyor.



Yaptığı uygulamalar neticesinde TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ne değer görülen EPDK'nin, enerji tüketiminin azaltılmasını, enerjiden kaynaklanan masrafların kontrol altında tutularak azaltılmasını, verimliliğin artırılmasını ve israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisinin azaltılmasını sağladığı tescillenmiş oldu.