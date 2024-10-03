EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelik revize edildi.

EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK'nin " Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 38'inci maddesinde yer alan "Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç olmak üzere" ifadesi, "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, " istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının gerçekleştirilmesi" bendi aynı maddeye eklendi.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti

EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...