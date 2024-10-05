EPDK'dan 11 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 11 şirkete lisans verdi.

EPDK'dan 11 şirkete lisans

Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 11 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.

Öte yandan, EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.

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