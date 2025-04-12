EPDK'dan 20 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 5 toplayıcılık lisansı, 6 üretim lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtıcı lisansı verildi.



Aynı piyasada 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.



Petrol piyasasında ise 2 akaryakıt şirketine ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete maden yağı lisansı ve 1 şirkete de depolama lisansı verildi.