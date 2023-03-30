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EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü.

EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasada tavan fiyatına indirime gitti.

EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.

Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada şöyle denildi: 

"EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu." 

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