Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki doğalgaz tüketimi için ücret ödenmeyecek.



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı.



Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabi̇nde yapılacak i̇ndi̇ri̇m i̇le i̇lgi̇li̇ vatandaşlarımızın herhangi̇ bi̇r tereddüdü olmasın. Usul ve esasları beli̇rledi̇k. Dağitim şi̇rketleri̇ i̇le görüştük, gerekli̇ yazıyı gönderdi̇k. Kesi̇nli̇kle hi̇çbi̇r tüketi̇ci̇mi̇zi̇n hakki zayi̇ olmayacak." dedi.



TAHSİL EDİLEN FATURAYA İPTAL



Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsi̇l edi̇len faturalar varsa i̇ptal edi̇lecek ve i̇ade edi̇lecek.



ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ KULLANANLAR DA FAYDALANACAK



Ön ödemeli̇ sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bi̇r aylık tüketi̇m tespi̇t edi̇lecek ve sonraki ay o mi̇ktar doğalgaz kartına ücretsi̇z yüklenecek.

Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğalgaz faturası hangi tarihler arasında ücretsiz olacak? Haberi Görüntüle