Erdoğan, New York'ta Türk iş insanları ile buluştu: "Türkiye şoklara direnç kazanmış bir ekonomi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, New York'ta Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği ilerlemelerin yanı sıra elde edilen kazanımlar ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türk-Amerikan İş Dünyası'nın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bu yılki buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odası'na, İş Konseylerimize ve DEİK'e teşekkür ediyorum. Önce sizlerin en çok merak ettiği soruya cevap vereyim: Ekonomi programımız ne aşamada, hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik? Uyguladığımız programın dört temel birleşeni vardı. Fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm. Son bir yılda bölgemizde çıkan savaşlara rağmen bu dört ilkenin tamamında gözle görülür ilerlemeler kaydettik" ifadelerini kullandı.

“KİRA ENFLASYONU İSE SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel mal enflasyonu 2020'nin, kira enflasyonu ise son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı, 2026'yı yüzde 20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut şartlarda yılı yüzde 28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı, oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli gelire oranla yüzde 3,1 bütçe açığıyla kapatacağız. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa, benzer ülkelerde bu oran ortalama yüzde 6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunda ise, gelişmekte olan ülkelerde kamu borcunun milli gelire oranı ortalama yüzde 78 iken, Türkiye'de yüzde 22'nin altında" ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYECEK ALTYAPI YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYORUZ”

"Dış dengede enerji fiyatlarındaki artışa rağmen cari açık ve dış borç göstergelerimizi son 20 yıllık ortalamaların altında tutmayı başardık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlar programın aldığımız mesafesini gösteriyor. Ancak asıl mesele verimliliktir. Bu nedenle yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP 31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri arttırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık alanında Ankara'da kurmakta olduğumuz endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir" ifadelerini kullandı.

"Diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılına yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada, böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeye hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çatışmaların geride kalmasıyla bölgemizde beş büyük dönüşüm hızlanacak" dedi.

“TEDARİK ZİNCİRLERİ YENİDEN KONUMLANIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliğine sahip geniş bir serbest ticaret alana bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanop'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor ve körfezi Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu, Türkiye'de kesişiyor. Dördüncüsü, yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecektir. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. Beşincisi, savunma ve ileri teknoloji . NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için Nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır. Sözlerime son verirken, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi için gösterdiğiniz çabalardan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından görüşmedeki iş adamlarının görüşlerini dinledi.