Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlık sigortalarını herkes için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla hareket eden Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile de sigortalılarının yanında yer alıyor.

Şirket, ihtiyaçlara özel paket seçenekleri ve taksit fırsatları ile sigortalılarının sağlık masraflarına güvence sunuyor. Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık ürünleri ile sigortalılarına 700’e yakın sağlık kurumunda, sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı sunuyor.



Uygun Fiyat Geniş Teminat



Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun prim ve ödeme imkânlarıyla her ihtiyaca uygun alternatif paketlerden oluşurken; 3 farklı anlaşmalı kurum ağı seçeneği ile de sigortalıların beklentilerine en uygun olan ürün yapısını seçmesine imkân tanıyor.

Ayrıca sigortalılar, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra; Geniş Kapsamlı check-up’tan diş ve göz muayene paketine, ambulanstan online doktor hizmetine kadar pek çok hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabiliyor.



Yatarak tedavi kapsamında; ameliyat, dahili yatış, yoğun bakım, küçük müdahaleler, özellikli tıbbi malzeme, suni uzuv, ameliyat tazminatı, hastane gündelik tazminatı ve evde tıbbi bakım teminatları yer alıyor.

Ayakta tedavi kapsamında ise; doktor muayenesi, ileri tanı yöntemleri, tahlil/röntgen, fizik tedavi ve yardımcı tıbbi malzeme teminatlarını içeriyor.



Doğum Teminatı ise “Yatarak Tedavi" ve "Yatarak ve Ayakta Tedavi (10 Adet)" paketlerine isteğe bağlı olarak dahil edilebiliyor.