Erkan: Vatandaş yeterince kemer sıktı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.



"Vatandaş yeteri kadar kemer sıktı" diyen Erkan, parasal sıkılaşmanın bir müddet daha korunması gerektiğini söyledi.



Uyguladıkları para politikasının çalıştığını gördüklerini kaydeden Erkan, enflasyon rakamlarına dikkat çekti.



Erkan, raporlarda 2024 sonu için yüzde 36-40 aralığının beklendiğini belirterek, "Sene sonunda yüzde 65'in gerçekleşmesiyle yüzde 36'ya olan inanç daha da artacak." diye konuştu.



"FİYATLARDA GERİLEME İLK ÇEYREKTE GENELE YAYILIR"



Erkan, bazı otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada fiyatlarının gerilediğini, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren bunun genele yayılmasını beklediklerini ifade etti.



"TEK HANELİ ENFLASYON 2026'DA"



Ulaşım, yemek gibi hizmet gruplarıyla kiralarda gerilemenin ise yavaş olacağına dikkat çeken Erkan, "Enflasyonda tek haneli rakamları 2026'da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz yüzde 14." dedi.



"DÖVİZ MÜDAHALE ETMİYORUZ"



Merkez Bankası döviz rezervinin uygulanan politikalarla rekor kırarak arttığını vurgulayan Erkan, dövize müdahale edildiği iddialarını da kabul etmedi. Erkan, "Müdahale etsek rezerv bu kadar artmaz." ifadesini kullandı.

