Erken emeklilik isteniyor... Yaş ortaya çıktı

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umut ediyor olsanız da , bunun söylendiği kadar kolay olmadığını belirtiyor.



Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle yaptığı ankete göre, ankete katılan Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu sorulduğunda ortalama 58 yanıt verildi.



Bu yaş mevcutta uygulanan emeklilik yaşından çok daha genç olarak öne çıktı. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’ne göre, 2024 itibarıyla erkekler ortalama 64 yaşında, kadınlar ise 62 yaşında emekli oluyor.



Bu ortalama yaşlarda bile, çalışanlar emekli olmayı planlamamış olabilir. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 2024 tarihli bir rapora göre, birçok Amerikalı (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli oluyor.



Erken emekli olanların yüzde 46′sı sağlık nedenlerini, yüzde 43′ü iş sorunlarını ve yüzde 20′si ailevi nedenleri öne sürdü. Sadece yüzde 21′i maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını söyledi.