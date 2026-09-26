Erken tahliye tazminatına Yargıtay ayarı: Kiracı altı aylık ödeme yapacak

Yargıtay , sözleşme süresi dolmadan ve haber vermeden iş yerini boşaltan kiracıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Dava, bir lojistik deposunun sözleşme süresi dolmadan tahliye edilmesi üzerine açıldı.

Taraflar arasında 2 Temmuz 2011'de başlayan beş yıllık kira sözleşmesinde, kiracının sözleşmeyi feshetmek istemesi halinde en az altı ay önceden bildirimde bulunması kararlaştırıldı.

ALTI AY ÖNCE İŞ YERİNİ TAHLİYE ETTİ

Ancak kiracı , iddiaya göre herhangi bir bildirimde bulunmadan taşınmazı Ocak 2016'da tahliye etti. Taşınmaz sahibi, erken ve habersiz tahliye nedeniyle zarara uğradığını öne sürerek dava açtı. Kiracı, tahliyenin tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleştiğini savundu.

MAHKEME BİR AYLIK KİRA ÖDEMESİNİ KARARLAŞTIRDI

Sulh Hukuk Mahkemesi ilk incelemesinde taşınmazın sözleşme süresi dolmadan tahliye edildiğini ve son aylık kira bedelinin 140 bin 630 dolar olduğunu belirledi. Taşınmazın aynı koşullarda kiraya verilebilmesi için bir aylık sürenin yeterli olduğunu değerlendiren mahkeme, bir aylık kira bedeli olan 140 bin 630 dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

İHBAR SÜRESİNE YARGITAY AYARI: ALTI AYLIK KİRA ÖDENECEK

Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı uygun buldu. Ancak dosya iş yeri sahibi dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, kiracının sözleşmede belirtilen fesih süresine uygun bildirimde bulunmadığını tespit etti.

Yüksek Mahkeme, taşınmazın erken tahliye edildiğine dikkat çekti. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, tarafların kira sözleşmesinde fesih için altı aylık ihbar süresi belirlediğine vurgu yaparak bu sürenin makul süre olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Böylece kiracının bir aylık değil, altı aylık kira bedelini makul süre tazminatı olarak ödemesi gerektiğine karar verildi.