ErnstYoung ABD'de 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young yaklaşık 3 bin çalışanını işte çıkaracağını duyurdu.



EY ABD birimi dün, denetim ve danışmanlık birimlerini ayırma planından vazgeçilmesinin ardından, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı.



EY ABD'den yapılan açıklamada, kararın mevcut ekonomik koşullar, kâr dağıtamama oranının yüksek olması ve şirketin bazı bölümlerinde "aşırı kapasite" görülmesinin etkilerinin değerlendirilmesinin ardından alındığı ifade edildi.



Londra merkezli EY, ortaklarını aylarca ikna etmeye çalışmasının ardından, olası çıkar çatışmalarına dair endişeleri gidermek amacıyla denetim ve danışmanlık birimlerini ayırma planını iptal etmişti.

