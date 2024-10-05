Erzincan'da 11 ürün için coğrafi işaret başvurusu

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden, yaprak döneri, tandır ketesi, kasefe tatlısı, lüle baklavası, tava leblebisi, sakı elması, tandır ekmeği, tandır lavaşı, babukko yemeği ve atom sütlaç ile kemaliye kavurmasının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.



Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 11 ürün, Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde düzenlenen programla tanıtıldı.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Vali Aydoğdu, bugüne kadar 7 ürünün marka tescilinin gerçekleştiğini ve yeni ürünlerle bu sayının 18'e çıkacağını aktardı.

Aydoğdu, "Bu çalışmalarla değerlerimize sahip çıkıyor ve bunların Erzincan'a ait olduğunu tescillemiş oluyoruz. Bu çalışmalar ürünlerimizin markalaşmasını da sağlıyor." dedi.