Erzurum konut satışında 33. sırada

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.



Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.



Erzurum, şubat konut satışında ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı.



Erzurum’da şubat ayı içinde satışı yapılan 731 konuttan; 79’u ipotekli ve 65’si diğer gruptan gerçekleşti. 259 konut ikinci el, 472 ise ilk el satış oldu.



Şehirde 2024 yılında aynı dönemde 693 konut satışı gerçekleşmişti.