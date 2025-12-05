Erzurum–Rize hattı 49 kilometreden 15 kilometreye iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum–İspir–Rize Devlet Yolu üzerindeki Kırık Tüneli’nde incelemelerde bulunarak projedeki son durumu açıkladı. Uraloğlu, tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını, toplam 14 bin 200 metrelik çift tüpün 13 kilometresinin bitirildiğini söyledi. Beton nihai kaplamalarda ise yüzde 78 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Doğu Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan kuzey–güney koridoru için projenin kritik önemde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Kırık Tüneli’nin Ovit Tüneli’nin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"33 KİLOMETRE KISALMA SAĞLANACAK"

Proje kapsamında 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometre bağlantı yolu, üç köprü ve 390 metrelik acil kaçış rampası inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında Erzurum–İspir–Rize güzergâhı 49 kilometreden 15,8 kilometreye inecek, yol 33,2 kilometre kısalacak.

Mevcut 2 bin 380 metre rakımlı Gölyurt Dağı geçişi de 346 metre düşürülerek özellikle kış aylarındaki güvenlik sorunlarının ortadan kalkacağı belirtildi. Erzurum–Rize arasındaki toplam yol mesafesi 248 kilometreden 196 kilometreye düşecek.

"HER SANTİMİ TİTİZLİKLE İLERLETİYORUZ

Uraloğlu, tünelde karşılaşılan zor jeolojik koşullara dikkat çekerek yeraltı suyu baskısının en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade etti:

“Saniyede 206 litre su tahliyesi yapıyoruz. Bu, büyük bir yüzme havuzunu 15 dakikada dolduracak güçte bir su akışı demektir. Mühendisliğin izin verdiği en güvenli yöntemlerle ilerliyoruz.”

Bazı noktalarda zemin kaynaklı gecikmeler yaşandığını ancak hızdan ziyade güvenliğin öncelikli olduğunu söyleyen Uraloğlu, projenin en sağlam şekilde tamamlanacağını vurguladı.

“Bu dev eseri en güvenli şekilde tamamlayacak, Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan bu hattı milletimizin hizmetine sunacağız” diyen Uraloğlu, projenin iki şehri birbirine bağlamanın ötesinde “dağların kalbine atılmış bir mühendislik imzası” olduğunu ifade etti.

ERZURUM'UN ULAŞIM YATIRIMLARI

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 126 milyar liralık yatırım yapıldığını; bölünmüş yol uzunluğunun 49 kilometreden 624 kilometreye, sıcak asfalt uzunluğunun 40 kilometreden 629 kilometreye çıktığını söyledi.

Erzurum’u hızlı tren ile buluşturacak Erzincan–Erzurum–Kars Hızlı Tren Hattı etüt çalışmalarının da 2026’da tamamlanacağını açıkladı.

Erzurum Havalimanı’na kurulan CAT-3 sistemiyle artık yoğun sisli havalarda dahi uçakların iniş yapabildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Erzurum’a hizmet aşkımız bitmeyecek” dedi.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.