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ESK Polonya'dan et ithal edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya'dan sığır eti ithal edecek. Etin kilosu 195 liradan firmalara satılacak.

ESK Polonya'dan et ithal edecek

ESK, ’dan taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacak.

Bu fiyata Katma Değer Vergisi (KDV) eklenecek.

Et almak isteyenlere 2 gün süre verilirken; bu süre bugün doluyor.

Yapılan başvurular kurulan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Et taleplerinin en az 1 TIR olacak şekilde alınacağı belirtilirken; ödemenin peşin alınacağı ve dağıtımın başvuru sırasına göre yapılacağı duyuruldu.

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