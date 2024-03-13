Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.



Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Mevduat faizleri artar mı? Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun