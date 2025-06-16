Eski Merkez Bankası yöneticisi Ersel vefat etti

Merkez Bankası eski yöneticilerinden birini kaybetti. 1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel hayatını kaybetti.



Merkez Bankası yaptığı açıklamada kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilediğini duyurdu.