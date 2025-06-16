Eski Merkez Bankası yöneticisi Ersel vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1991-1993 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunan Lütfi Hasan Ersel'in vefat ettiğini açıkladı.

Eski Merkez Bankası yöneticisi Ersel vefat etti

eski yöneticilerinden birini kaybetti. 1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel hayatını kaybetti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilediğini duyurdu.

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