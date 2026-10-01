Eski SPK Başkanı o soruya yanıt verdi: Hisselerdeki 1000 kat artış halkın teveccühü de olabilir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gönül, ifade öncesinde Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Musa Kesler imzalı habere göre, 2022 yılı ile 2026 yılları arasında 4 yıl görev yapan eski SPK Başkanı, "Bir hissedeki bin kat artış SPK’nın gözünden kaçabilir mi? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”

Gönül, denetimlerin nasıl yapıldığını anlatırken, SPK’da görevli gözetim birimleri olduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

“Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.”