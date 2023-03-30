Eski Toshiba yöneticileri, muhasebe dolandırıcılığı suçundan tazminat ödeyecek

Tokyo Yüksek Mahkemesi, üç altyapı projesinde yasa dışı muhasebe işlemleri yapıldığına hükmederek, Toshiba'nın eski 5 yöneticisini tazminata mahkum etti.



Kararda, eski Toshiba Başkanı Tanaka Hisao, eski Başkan Yardımcıları Sasaki Norio ve Kubo Makoto dahil üst düzey yöneticilerin, muhasebe usulsüzlüklerini engellemediği kaydedildi.



Mahkeme kararı doğrultusunda firmanın 5 üst düzey eski yöneticisi, muhasebe dolandırıcılığı suçundan, toplamda 300 milyon yen (2,2 milyon dolar) tazminat ödeyecek.



2015'te kamuoyuna yansıyan muhasebe usulsüzlüklerinden kaynaklanan zararlar nedeniyle eski Toshiba yöneticileri aileyhine tazminat davası açılmıştı.



150 yıllık piyasa geçmişiyle Japonya'nın köklü üretici şirketlerinden Toshiba, söz konusu muhasebe skandalıyla ülke içi kurumsal imajını zedelemişti.



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