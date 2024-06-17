Esnaf çırak bulamıyor, meslekler yok oluyor! TESK'ten sigorta çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin meslek öğrenmede azimli olmalarının kendi gelecekleri açısından önemli olduğunu bildirdi.

Palandöken, "Bildiğiniz üzere çırak, kalfa ve ustada önemli bir açık var. Artık beyaz yakalıların iş bulma olanakları, mavi yakalılardan yüzde 75 daha azalmış durumda. Yani mavi yakalıların yüzde 75’i iş buluyor çalışıyor, mesleği var. Ama üniversite bitirmiş gençlerimiz asgari ücretle bile zor çalışıyor." diyerek bu durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.

MESLEK LİSELERİNE SİGORTA ÇAĞRISI

Esnafın çırak bulmakta zorlandığını söyleyen Palandöken, bu nedenle bazı mesleklerin yok olmaya başladığı uyarısında bulunarak şunları söyledi:



"Sanayi diyor ki; kalifiye eleman yok. Esnaf, zanaatkar yok diyor. Bu meslekler bir taraftan yok oluyor. Ne yazık ki şimdi kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor, ne marangoz atöylesine. Oku diyor ama maalesef bir mesleği olmadığı için diğer okuduğu dalda iş bulamazsa açıkta kalıyor." Palandöken, meslek lisesinde okuyan öğrencilere sigorta yapılması gerektiğini de söyledi.

ESNAF ÇIRAK BULAMIYOR

Palandöken, "Meslek liselerinde 18 yaşına gelen çocuklarınızın hemen sigorta başlangıçları sayılıp işlere yerleşmesini, biraz daha öne çekip çıraklık döneminin de cazip hale gelmesi lazım ki." çağrısında bulunan Palandöken, yazılı açıklamasında, çırak, kalfa ve usta istihdamında sorunlar yaşandığına işaret etti.

Eskiden baba mesleğini devam ettirenlerin hayata daha hızlı atıldıklarına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ancak maalesef kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor ne marangoz atölyesine ne de bir başkasının yanında çalışmasına müsaade ediyor. Okuyan çocuk, elinde farklı meslek olmazsa okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor." ifadelerini kullandı.



Palandöken, okuldaki eğitimin yanı sıra bir mesleğin de öğrenilmesinin önemine işaret ederek, "Gençler, kendi geleceği için mutlaka bir meslek öğrenmede azimli olmalı. Çocukların bir mesleğe yönlendirilmesi, hayatlarının garantiye alınması açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.



Mesleki eğitimin son yıllarda önem kazandığını belirten Palandöken, çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

