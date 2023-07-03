Esnaf Meclis'in açılmasını bekliyor: Prim gün sayısı 7200'e insin talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.



Palandöken, esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade etti.



Palandöken, "Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler." dedi.



Palandöken aynı zamanda, ücretlerde iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini de vurguladı. TESK başkanı ayrıca staj mağdurlarının önünün açılması çağrısı yaptı.