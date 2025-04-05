Esnaf, perakende için yasa istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir kez daha perakende yasası çağrısı geldi.



Palandöken, "Perakende yasasındaki eksiklerin giderilmesi şart. Haksız rekabetin karşısında bir kuralla müdahale edilmesi lazım. Bu enflasyonun ancak o şekilde düşmesi mümkün." ifadelerini kullandı.



TESK Başkanı, piyasada yaşanan haksız rekabetin önüne geçilmeden enflasyonla mücadelenin mümkün olmayacağını söyledi..



Palandöken, "Herkesin şikayeti var. Ama sorunun çözülmesinde en önemli etken kuralın koyulması. Yoksa mevcut yasadaki eksiklikler giderilmeden fiyatların kontrol edilmesiyle yerinde 3-5 tane iş yerinin denetimi ile veya fiyatların onlar tarafından artırılıyormuş imajının verilmesiyle de olmuyor." şeklinde konuştu.



Tüm çağrılara rağmen yasanın gündeme alınmamasına da tepki gösteren Palandöken, "Bu parekende yasasının çıkmaması enflasyonla mücadelede en önemli materyal olarak kullanılması lazım gelirken en arka sıralarda gündeme geliyor gibi oluyor. Esnaf sanatkarın sıkıntısı kuralsızlık. Yoksa rekabet edecek, kendi mahareti ile ürettiği ürünleri veya el zanaati ile yaptığı ürünleri satılmasında sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.