Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.



Işıkhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ



Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak.



ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK



Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.



EYT EMEKLİ SAYISI 2 MİLYON



Şu anda EYT’den emekli olan emeklilerimizin sayısı 2 milyon, şu anda 16 milyon emeklimiz var. EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen VE 30 gün içerisinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz.



ASGARİ ÜCRETTE 2 TL TARTIŞMASI



17 bin 2 TL olan asgari ücretin sonundaki 2 TL’nin çalışanları üst vergi dilimine daha erken taşıdığı iddia edildi. kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia. Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88.90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor.

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