Esnafa kredi desteğinde faiz karşılama oranı yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnafa kredi desteğine ilişkin açıklama yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, pandemi sürecinde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildiği belirtildi.

Bu kararla, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar lira tutarındaki Hazine destekli kredilerdeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığı ifade edildi.



Bakanlık, uygulama çerçevesinde esnaf ve sanatkarlara bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlandığını belirterek, uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini bildirdi.