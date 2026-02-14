Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü beklentisi
14.02.2026 09:00
Palandöken, yükselen fiyatların da etkisiyle bu yıl cirolarda yüzde 35-40 artış beklediklerini söyledi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde esnafın yüzde 35-40 fazla ciro beklediğini söyledi.
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü.
İnsanların birbirlerine sevgilerini dolayısa gösterdiği bu günde esnafları da yoğun bir mesai bekliyor.
Bu özel günde yapılacak satışlarla esnaf önemli bir ciro elde etmeyi hedefliyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel günlerin esnafın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.
Palandöken, artan fiyatların da etkisiyle bu yıl yüzde 35-40 ciro artışı beklediklerini ifade etti.
Bendevi Palandöken, Sevgililer Günü gibi özel günlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
"Çiçek olur, pasta olur. Artık sevdiklerinizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz." diyen Palandöken, "Sevdiklerinizle birlikte olacağınız en önemli günde onların da gözlerinin içinin parıldaması sizlere mutluluk verecek." ifadesini kullandı.