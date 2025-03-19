Esnafın finansmana erişimi kolaylaşıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkara yönelik yeni desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bolat, bu kapsamda esnafın uygun maliyetli ve büyük ölçekli finansman kaynağına daha kolay ulaşmasını çok önemsediklerini vurguladı.



Bu yıl 250 bin esnafın kredilerden yararlanmasını öngörüklerini belirten Bolat, yeni kredi limitlerinin tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerli olduğunu kaydetti.



TİCARİ ARAÇ KREDİSİ



Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçların da kredi için dahil edildiğini değinen Bolat, "Esnaf ve sanatkarlarımız otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs ve benzeri ticari taşıt alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli, 2,5 milyon liraya kadar limitli ve yüzde 50 faiz indirimli olmak üzere, söz konusu krediden daha geniş yelpazede bir taşıt seçim imkanıyla faydalanabilecek." dedi.



Bolat, bu krediden uygulamaya girdiği 2017 yılından 28 Şubat 2025'e kadar 7 bin 710 esnafın faydalandığını, finansman tutarının ise 4 milyar 857 milyon liraya ulaştığını söyledi.



İŞ YERİ EDİNME KREDİSİ



Bakan Bolat, iş yeri edinme kredisinin ise yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüleceği iş yerinin alımına yönelik olarak kullandırıldığına işaret ederek, esnafın bu krediden 60 ay vade ve yüzde 50 faiz indirimiyle 2,5 milyon liraya kadar faydalanabileceğini aktardı.



Söz konusu kredinin uygulamaya girdiği 2017'den bu yılın şubat sonuna kadar 5 bin 995 esnafın yararlandığını anımsatan Bolat, bu doğrultuda 3 milyar 345 milyon liralık finansman sağlandığını bildirdi.



Bolat, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artış sağlandığını kaydetti. Atılan adımların ise ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.