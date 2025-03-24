Esnafın iş güvenliğinde online eğitim dönemi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim protokolü imzaladı.



TESK Başkanı Palandöken, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin artık online sistem üzerinden kolayca tamamlanabileceğini açıkladı.



Protokole göre konfederasyonun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak.



Palandöken, "Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek." ifadelerini kullandı.



Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak.



İş sağlığı ve güvenliği belgelerinin 8-10 bin lira gibi yüksek fiyatlara verildiğini söyleyen Palandöken, " TESK-ÇASGEM işbirliği ile 250 lira gibi sembolik bir rakama yaptığımız protokol ile esnafımıza ulaşılabilir kılıyoruz." ifadelerini kullandı.