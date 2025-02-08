Esnaftan elektrikte esnafa özel tarife çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar için elektrik faturalarında özel bir tarife uygulanması gerektiğini söyledi.



Enerji verimliliği ve tasarrufunun ülkemiz için çok hayati bir konu olduğunu vurgulayan Palandöken, "Dolayısıyla buzdolabındaki eti, dolaptaki soğuk meşrubatı veya sanayide kullanılan elektriği tasarruf etmek pek mümkün görünmüyor. Sokağın aydınlanması ya da dükkân vitrinlerinde kullanılan elektriğin azaltılması zor." ifadelerini kullandı.



Palandöken, tasarruflu cihazlar kullanılsa bile yüksek maliyetlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkâr ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu adım enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir." dedi.



Palandöken, eski tarifelerin belirli bir süre uygulanması çağrısında bulundu.