Esnaftan gıda yorumlarına tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerine ilişkin uzman olmayan kişilerin yorumlarının tüketicileri olumsuz etkilediğini söyledi.



Palandöken, "Gıda maddeleriyle ilgili ehil olmayan ve yahut bu konuda uzman olmayan çıkıp bu konularda açıklama yapmaları insanları paniğe sevk ediyor." dedi.



Güven algısının bozulması nedeniyle bir çok ürünün rafta kaldığını ifade eden Palandöken, "Vatandaş şimdi tereddüt ediyor. Acaba düşüncesi almanıza engel oluyor." ifadesini kullandı.



Palandöken, "Her gün girip çıktığınız dükkanlarda böyle bir şey yapılması mümkün bile değil. Bu denetimlerde belki milyonda bir rastlansa bile onları da zaten hem Tarım Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı hem de yine yerel yönetimler bu olaya müdahil oluyorlar. Ve bunları cezanladırıyorlar." şeklinde konuştu.



Bendevi Palandöken, spekülasyonların yetkililerin denetimleriyle engellenebileceğini söyledi.