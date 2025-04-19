Esnaftan kira stopajı çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den hükümete stopaj çağrısı geldi.



Palandöken, "Bilindiği üzere enflasyonun artışı ile kiralarda yüzde 100, yüzde 70 artış sağlandı. Biliyorsunuz bunun bir de stopajı var. 20 bin liralık kirada, 4 bin lira kiranın üzerine stopaj yatırıyorsun. Halbuki bu çifte vergilendirme gibi." dedi.



Yüksek kiralarla boğuşan esnafın bir de stopaj ödemesinin yıkıcı bir etkisi olduğunu Palandöken, "Esnafımız sırtındaki stopaj yükünden kurtarılmalı." şeklinde konuştu.



Palandöken, "Zaten bunu mülk sahibi, bunun almış olduğu, gelir elde ettiğini bedelini ödüyor. Dolayısıyla kiracı olan insana üzerinden bu yük kalksa en azından 20 bin liralık artışdaki fark esnafın cebine kalır. Esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de ayakta kalmaz." ifadelerini kullandı.



Kiralardan alınan stopaj oranının en azından pandemi döneminde olduğu gibi düşürülmesi gerektiğini de söyleyen Palandöken, "Bunu Maliye Bakanlığımız bir uygulama ile en azından yüzde 10'a indirirlerse en azından bu konuda bir rahatlama sağlanacaktır. Meseleyi çözecek mi? Hayır. Çünkü kira stopajının komple kaldırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

