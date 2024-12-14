Esnaftan SGK primi tepkisi: "İşverenin belini büküyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SGK primlerinin her yıl artışına ilişkin açıklama yaptı.

Palandöken, esnaf primlerinin sabitlenmesi gerektiğini belirtti, prim teşvikinin yüzde 5'ten yüzde 4'e indirilmesinin de doğru olmadığını söyledi.



Sigorta primlerinin gerçekten çok yüksek olduğunu belirten Palandöken, "Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik primleri de artıyor. Ancak en düşük primin en düşük basamaktan olması ile basamak kalktı ama en düşüğü 6 bin 500 civarında." dedi.



TESK Başkanı, "Bu primleri düzenli ödeyenlere yüzde 5 teşvik veriliyordu ancak o da yüzde 4'e düşürülüyor. O da bir handikap. Dolayısıyla zamanında yatırılması teşvik için zor oluyor." şeklinde konuştu. SGK primlerinin esnaf-sanatkârlar için daha düşük seviyede ve ödenebilir olmasının çok önemli olduğunu söyledi.



Palandöken, asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri işverenin belini büktüğünü ifade etti.



Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik de çağrı yapan Palandöken, "2025'e çok az kaldı. Ama maselef bu 7200 güne inmesi de söz konusu olmadı. Norm birliğinin yapıldığı sosyal güvenlikte en düşük maaşı alan, en uzun çalışan yani 9 bin günden emekli oluyor. Hem de 7 bin 200'e inmesi beklenirken bunlar olmadı." diye konuştu.