Esnek çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağlıklı nüfus yapısı için çalışmaların hayata geçirileceğini açıkladı.



Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.



EVLİLİK KREDİSİ AYRINTILARI



TRT Haber'e konuşan Bakan Göktaş, aile yılı desteklerinin ayrıntılarına ilişkin konuştu.



Evlilik kredisi kapsamında gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi verildiğini belirten Göktaş, "Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. İki çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2,3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var." dedi.



Başvuruların e-Devlet üzerinden de yapıldığını aktaran Göktaş, sadece 4 saatte 4 bin 311 başvuru geldiğini açıkladı.



DOĞUM YARDIMLARI



Doğum yardımlarını güncellediklerini söyleyen Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacağını belirtti.



Bakan Göktaş, ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk itibarıyla 5 bin liralık desteğin her ay annenin hesabına yatırılacağını ifade etti.



Göktaş, 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak desteğin devam edeceğini belirterek, çocuk yardımlarının 5 yaşına kadar süreceğini aktardı.