Estonya'nın notuna teyit

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "A+" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümünü "durağan" olarak devam edecek.



Morningstar DBRS'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA (Low)", kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu "R-1 (Middle)" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.