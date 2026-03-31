Et fiyatı operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karkas et fiyatları üzerinde nitelikli dolandırıcılık, mal ve hizmet satımından kaçınma, bozuk etlerin piyasaya sürülmesi iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Cimer başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine, ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiği, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurdukları, hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan tespitler yapıldığını açıkladı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, FİYATLARI ETKİLEME SUÇU



Açıklamanın devamında, değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel faaliyet kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık, Fiyatları Etkileme, Mal ve Hizmet Satımından kaçınma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti" suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar vb şekilde somut delillerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere; toplamda 33 şüpheli hakkında bugün eş zamanlı gözaltı ile suç delilerine yönelik arama/elkoyma talimatı verildi.

Bu işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi. 30 şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam ediyor.