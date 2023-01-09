Et fiyatları düşer mi? Bakan Kirişci'den açıklama

Piyasada et ve süt bulmak zorlaşacak mı? Kurak kış, su kaynaklarını nasıl etkiledi? Tarımsal üretim azalacak mı?

Bu soruların yanıtını Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi.

Bakan Kirişci'nin mesajlarını, toplantıyı takip eden gazetecilerden NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında aktardı.

Kirişci, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışı şu sözlerle değerlendirdi:

''Arz güvenliği noktasında problem yoksa fiyatla ilgili problem de olmamalı. Süt ve et fiyatları son günlerde gündemde. Normalde etin kilogram maliyeti 115 lira. Şu anda aslında bir denge oluştu.''

''ETLE İLGİLİ BİR NORMALLEŞME DÖNEMİ BEKLİYORUZ''

"Etle ilgili bir normalleşme dönemi bekliyoruz'' diyen Kirişci, kırmızı et ithalatı yapılacağını açıkladı.

''BULUNURLUK KONUSUNDA SÜT VE ETTE BİR SIKINTI YOK''



Bakan Kirişci, ''Bulunurluk konusunda ne etin ne de sütün eksiği yok. Etle ilgili spekülatif hareketlerin önlenmesi için tedbir alındı. Kasaplık hayvan tedariki için bağlantılar yapıldı. Bazı ülkelerle ilişkiler var. Bosna Hersek mesela. 1000 tonluk kasaplık hayvan ithalatı için anlaşma var'' diye konuştu.



"İSTANBUL'UN 3,5 AYLIK SUYU VAR"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin kurak bir dönemden geçtiğini söyleyerek, barajlardaki doluluk oranlarını da açıkladı.

Kirişci, ''İstanbul'da doluluk oranı şu anda yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde bile 3,5 aylık su rezervi var. Ankara daha şanslı, yüzde 18,9 doluluk oranı. Hiç su gelmese bile 6 aydan fazla ihtiyacı karşılayacak kapasitede şu anda. İzmir doluluk oranı yüzde 19,1. 7 aydan fazla yetecek içme suyu, talebi karşılayacak kapasite var'' ifadelerini kullandı.

"16,9 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI"



Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru hakkında da bilgi veren Bakan Kirişci, bugüne kadar 633 gemiyle, 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındığını söyledi.

''BU YIL 6 BİNE YAKIN PERSONEL İSTİHDAM EDECEĞİZ''



Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu yıl 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceklerini de açıkladı.

