Et ve süt üretimi alarm veriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et ve süt sektöründe yaşanan sıkıntılara dair açıklamalarda bulundu.



Şemsi Bayraktar, yetkilileri tedbir almaya davet ettiklerini belirterek üreticiler için birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu ve belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını söyledi.



Bayraktar, üreticilerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmasının engellendiğini de savunarak şunları söyledi:

“Üreticide 7 liradan satılan süt, marketlerde 4 kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır. Buna kim dur diyecektir. Üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladılar. Ellerinde tuttukları damızlıklara ise çok pahalı olduğu için daha az yem veriyorlar. Hayvanlarını dengeli beslemekten vazgeçtiler. Dengesiz beslemeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar arttı.”



Şemsi Bayraktar, bunların sonucu olarak üretim ve verim kayıplarına bağlı olarak süt üretiminin azaldığını söyledi.

"BU 1 MİLYON HAYVANIN YERİNE KOYMANIN MALİYETİ 41,8 MİLYAR LİRA"

Ayrıca bu süreçte 1 milyon başa yakın damızlık anaç hayvanın kesime gittiğini söyleyen Bayraktar, “Bu 1 milyon hayvanı yerine koymanın bize maliyeti yaklaşık 2,3 milyar euro olacaktır. Bu külfet bugünkü kurla 41,8 milyar liraya tekabül ediyor” diye konuştu.



Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütlerinin belirlediğini ifade eden Bayraktar, “Buna devam edilmeli, üretimin durmasının önüne geçilmelidir” dedi.