Ethereum arzı 2015'ten bu yana en düşük seviyede

Son yedi haftada borsalardaki ETH miktarı %16,4 oranında azalarak 8,97 milyon ETH seviyesine düştü. Bu düşüş, yatırımcıların giderek daha fazla token'larını merkezi olmayan finans (DeFi) ve staking mekanizmalarına yönlendirdiğini gösteriyor.

BİRLEŞME SONRASI YATIRIMCI DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞİM



Ethereum’un Proof of Stake (PoS) mekanizmasına geçiş yaptığı Birleşme sonrası, yatırımcıların merkezi borsalar yerine Ethereum ağı içinde aktif olarak yer alma eğiliminde olduğu görülüyor. Santiment verilerine göre, Ethereum sahipleri varlıklarını giderek daha fazla staking ve DeFi uygulamalarına yönlendirmekte.



Ethereum’un borsalardan çıkışı, staking ödüllerinin sağladığı getiri avantajlarının yanı sıra, DeFi ekosisteminde yer alan borç verme, likidite sağlama ve getiri çiftçiliği gibi faaliyetlere olan ilgiyi artırdı. Bu durum, yatırımcıların ETH'lerini borsalarda pasif olarak tutmak yerine, ağ içinde değerlendirme isteğini ortaya koyuyor.



ETHEREUM’UN BORSA ARZINDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANIYOR



Son yedi haftada Ethereum’un borsalardaki arzındaki %16,4’lük azalma, 2024 sonundan bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak dikkat çekiyor. Bu eğilim, Ethereum’un yalnızca alım satım yapılan bir varlık olmaktan çıkıp, getirisi olan bir yatırım aracına dönüştüğünü gösteriyor.



Borsalardan ETH çıkışlarının devam etmesi, yatırımcıların uzun vadeli fiyat artışı beklentisi içinde olduğunu ve piyasada yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Azalan arz, kıtlık etkisi yaratarak istikrarlı talep seviyelerinde fiyatları yukarı yönlü baskılayabilir. Ayrıca, borsalardaki likiditenin düşmesi, oynaklıkta artışa neden olarak fiyat hareketlerini hızlandırabilir.



ETHEREUM’UN GELECEKTEKİ KONUMU GÜÇLENİYOR



Ethereum’un merkezi platformlardan uzaklaşarak ağ içinde daha aktif kullanım alanı bulması, uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. DeFi ve staking mekanizmalarının daha fazla yatırımcı çekmesi, Ethereum’un sadece bir kripto para birimi olmaktan çıkarak genişleyen ekosistemde değerli bir finansal varlık olarak konumunu güçlendirdiğini gösteriyor.