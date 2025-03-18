Ethereum 1.750 doların altına mı düşecek, yoksa 2.800 dolara mı ulaşacak?

Bu düşüş, Ethereum’un ana ağından işlem ücretleri alan Layer-2 (L2) çözümlerinin büyümesinin ardından Ethereum'un pazar payındaki kayıpları takip ediyor. Ekonomistler, Ethereum'un gelecekteki ekonomik aktivitelerinin azalmasının, ağın uzun vadeli değerini olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ETHEREUM’UN PAZAR KONUMU VE LAYER-2 ÇÖZÜMLERI



Ethereum, Layer-2 çözümleri ile artan rekabet karşısında zorlu bir döneme girdi. Standard Chartered’dan Geoffrey Kendrick, Ethereum’un artık "emtia haline geldiğini" belirtiyor. Kullanıcıların, daha ucuz ve hızlı işlem ücretleri sunan Layer-2 çözümlerine yönelmesi, Ethereum’un gelir modelini tehdit ediyor. L2 çözümleri, Ethereum'un doğrulayıcılarından alınan gelirleri başka platformlara kaydırarak, Ethereum’un pazar payını zayıflatıyor. Özellikle Coinbase’in Base blok zincirinin Ethereum’un piyasa değerinden 50 milyar dolar çaldığı iddiaları, bu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.



Ethereum’un gelir modelindeki bu azalma, analistlerin ağı daha fazla sorgulamalarına neden oldu. L2’ler, Ethereum’un ağındaki işlem yoğunluğunu arttırırken, ETH’nin ücrete dayalı gelir yapısının sürdürülebilirliği konusunda uzun vadeli endişelere yol açıyor. Ethereum, bu sorunları çözmek için radikal reformlar yapmak zorunda kalabilir, aksi takdirde akıllı sözleşmelerin lider platformu olma konusundaki konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.



PIYASA ANALIZI VE TEKNIK GÖSTERGELER



Ethereum’un fiyat tahminleri, ETH’nin 2.000 dolar direnç seviyesini aşamaması ve göstergelerin 1.500 dolara doğru bir düşüş işaret etmesiyle düşüş eğiliminde kalmaya devam ediyor. Teknik göstergeler, özellikle Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör, Ethereum’un düşüş momentumunun arttığını gösteriyor. Kripto piyasasında yaşanan tasfiyeler, belirsizlik ortamını pekiştiriyor. Coinglass verilerine göre, geçen hafta 30,21 milyon dolarlık vadeli işlem sözleşmesinin tasfiye edilmesiyle, uzun ve kısa vadeli işlemlerde sırasıyla 15,77 milyon dolar ve 14,25 milyon dolar seviyelerinde hareketler kaydedildi. Ancak, Ethereum fiyatı günlük kapanışlarda 2.200 doların üzerinde kalırsa, bir boğa koşusu başlayarak 2.800 dolara kadar yükselebilir.



KURUMSAL TALEP VE REKABET



Ethereum’a olan kurumsal talep, rakip blok zincirlerinin hızla ivme kazanmasıyla son birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Ethereum, dApp'ler ve akıllı sözleşmelerin önde gelen platformu olmaya devam etse de, rakip blok zincirleri arasındaki artan rekabet, Ethereum’un pazar payını daha da azaltıyor. Bu durum, Ethereum’un gelecekteki liderliğini sorgulatan en büyük faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.



ETHEREUM’UN GELECEK PERSPEKTİFİ



Kendrick, Ethereum’un kaybedilen geliri geri kazanmak için Layer-2 ağlarına ücretler koyabileceğini öne sürse de, bu stratejinin etkin olup olmayacağı konusunda iyimser değil. Hükümetlerin devlete ait madencilik şirketlerine vergi koyma yaklaşımını örnek göstererek, Layer-2 çözümlerinin Ethereum’un gelir yapısını ne ölçüde iyileştirebileceğini sorguluyor. Müdahale olmadan, Ethereum’un uzun vadede kripto yatırımcıları arasında düşük performans göstermesi olasılığı artıyor.



Standard Chartered, Ethereum’un blockchain ekonomik faaliyetlerinin 2027’ye kadar azalmaya devam edeceğini öngörüyor. Kısa vadeli toparlanmalar mümkün olsa da, Layer-2 çözümlerinin benimsenmesi, Ethereum’un dijital varlık pazarındaki geçmiş liderliğini geri kazanmasını zorlaştıracak. Bazı analistler, Ethereum’un uzun vadeli başarısının, Layer-2 entegrasyonlarını ne kadar etkili bir şekilde yönetebileceğine bağlı olduğuna inanıyor. Ethereum 2.0'a kademeli geçiş, artan ölçeklenebilirlik ve verimlilik, Layer-2 çözümlerinin etkisini azaltabilir, ancak bu güncellemelerin ağın ekonomik sağlığına olan güveni yeniden kazanması için gerekli.



