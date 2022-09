EthereumPoW (ETHW) nedir, nasıl çalışır? (ETHW coin hakkında bilgiler)

Kripto para piyasasında yatırım yapan birçok kişi tarafından sorgulanan EthereumPoW (ETHW) hakkında detaylar araştırılıyor. Ethereum Merge sürecine karşılık sunulan bir proje olan EthereumPoW, yatırımcıların odak noktası olmuş durumda. Peki, EthereumPoW (ETHW) nedir, nasıl çalışır?



ETHEREUMPOW NEDİR?



EthereumPoW (ETHW), Ethereum Merge sürecine karşılık sunulan bir projedir. Ethereum blokzincirinde potansiyel bir sert çatallanma fikri olarak ortaya atılmıştır.

EthereumPoW, The Merge ile birlikte Proof of Stake protokolüne geçecek olan Ethereum ağında, yeni protokole geçiş ile zarara uğrayacak olan madenciler tarafından oluşturulmuş bir projedir.

Ağın yerel kriptopara birimi ETHW’dir.

ETHEREUMPOW NASIL ÇALIŞIR?



Ethereum’un işlem kapasitesini artırmak, ücretleri azaltmak ve Ethereum ağının daha sürdürülebilir bir duruma gelmesi için yapılan Ethereum 2.0’ın aşamalarından birisi de The Merge güncellemesidir.

Ethereum 2.0 ile Ethereum ağı, Proof of Work protokolünden Proof of Stake’ye geçiş yapacak. Bu geçiş sürecinin bir ara dönemi olan The Merge’ye karşılık olarak da EthereumPoW fikri ortaya çıkmıştır.

Ethereum ağı, The Merge ile Proof of Stake protokolüne geçerken çatallanan versiyonun Proof of Work protokolünde kalması kararlaştırılmıştır.



EthereumPoW, Ethereum madencileri tarafından oluşturulmuştur. Ethereum’un Proof of Stake protokolüne geçmesiyle birlikte Ethereum madenciliği artık yapılamayacak.

Bu durum sebebiyle önemli ölçüde kayıp yaşayacak olan madenciler, Ethereum blokzincirinde yaşanacak bir sert çatallanma ile yeni bir ağ oluşturma fikrini ortaya atmıştır.

Ortaya çıkan yeni blokzinciri ağının Proof of Work protokolü ile devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Ethereum madencileri, kullanılan donanım cihazlarının Bitcoin madenciliğine uygun olmaması sebebiyle Bitcoin madenciliğini gerçekleştirememektedir.