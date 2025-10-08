Euro 1.5 ayın dibinde

Euro, Fransa'daki artan siyasi çalkantı ve Almanya'dan gelen hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilerin yatırımcıları sarsmasıyla, 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek kayıplarını 1,16 dolar seviyesine doğru genişletti.



Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun Pazartesi günü beklenmedik bir şekilde istifa etmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron erken seçim çağrısında bulunma veya istifa etme yönünde artan baskılarla karşı karşıya.



Eski müttefikleri de muhalefet liderlerine katılarak AB'nin ikinci büyük ekonomisindeki derinleşen siyasi krizi sona erdirmek için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu. Bu arada, Almanya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 düştü ve bu, büyük ölçüde otomobil üretimindeki sert daralmadan kaynaklanan yüzde 1'lik bir düşüş beklentisini fazlasıyla aştı.